Жителям России разрешат оформлять ОСАГО без техосмотра

Россиянам не нужно будет предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Соответствующие поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО» Госдума одобрила во втором чтении накануне. Законопроект пройдет третье чтение 15 июня, а вступит в силу 22 августа 2021 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам депутата Алексея Изотова, поправки согласованы с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД и поддержаны правительством. Парламентарий объяснил, что мера необходима, поскольку во время пандемии в России сильно сократилось число станций техосмотра. Это грозит автовладельцам возникновением проблем с прохождением техосмотра – пройти процедуру будет просто негде.

Напомним, что по решению кабмина действие диагностических карт, выданных до 1 февраля 2021 года, автоматически продлили до 1 октября текущего года.

Тем временем в МВД России выступили с радикальным предложением – сделать техосмотр добровольным.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, МВД подготовило предложения в кабмин РФ, согласно которым процедура прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей будет не обязательной, а добровольной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель Госавтоинспекции отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего авто, поэтому должны проходить техосмотр добровольно. При этом инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также грузовых машин и автомобилей предприятий.

По мнению Черникова, новый механизм позволит ГИБДД сосредоточиться на проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.21

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