МВД прописало новые требования для прохождения техосмотра

Министерство внутренних дел РФ прописало ряд требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Теперь автовладельцам откажут в прохождении технического осмотра, если в их автомобилях подтекает тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Кроме того, больше внимания будет уделяться работе стояночного тормоза, суммарном люфту в рулевом управлении, целостности лобового стекла и работе (наличии) ремней безопасности.

Автобусы не смогут пройти техосмотр при отсутствии тахографов или устройств регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не смогут пройти техосмотр тем, на чьем автомобиле не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.21

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