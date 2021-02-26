Toyota отзывает в России более 3 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами

Toyota отзывает в России 3428 автомобилей, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат пикапы Toyota Hilux и внедорожники Toyota Fortuner, реализованные в с 17 августа 2018 года по настоящее время.

На этих автомобилях может быть установлен непрочный поршень усилителя тормозов из-за особенностей его производства. В результате поршень может получить повреждение при резком торможении и в худшем случае тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов, пояснили в ведомстве.

На всех транспортных средствах официальные дилеры Toyota проверят усилитель тормозов и при необходимости заменят эту деталь на модернизированную. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце января японский автопроизводитель объявил об отзыве более 80 тыс. внедорожников Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200 из-за угрозы их возгорания.

Москва, Наталья Петрова

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