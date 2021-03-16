Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на месяц. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового, более заразного штамма коронавируса. Изначально запрет на полеты в Соединенное Королевство был введен на неделю, но позже его неоднократно продлевали. В последний раз мораторий продлевался до 16 марта включительно.

В России, по последним данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день обнаружено 28 образцов британского штамма коронавируса. Также было выявлено два образца южноафриканского варианта вируса. «Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», первый случай заражения получившим сегодня широкое распространение в Европе британским штаммом коронавируса в России был зафиксирован в конце 2020 года. Распространения в России этого штамма не зарегистрировано.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

Сербия ужесточила антиковидные меры. / В России хотят собирать данные о скорости машин и усталости водителей. / Заплатят за ямы на дорогах и удары сосулек: в Госдуме задумали расширить страховое покрытие ОСАГО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»