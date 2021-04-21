МВД внедряет систему «Паутина» для поиска угнанных авто

МВД подключило центры автофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД к системе «Паутина». Новое программное обеспечение поможет находить угнанные и скрывшиеся с места ДТП автомобили, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Пока новое ПО подключили в Центральном федеральном округе, но до конца года планируется внедрить его в большей части регионов. В течение пяти лет единая система перехвата и розыска транспортных средств тестировалась в Москве и области.

Через «Паутину» сотрудникам ГИБДД доступны не только фото, сделанные в момент ДТП, а снимки всех проездов. Новая система не стирает фотографии, даже если номер не распознался или авто снято с учета – как это происходило до ее введения. Сотрудники ДПС смогут использовать подобные фото при обжаловании постановлений о штрафах.

Компоненты «Паутины» планируется связать с системой электронного обжалования штрафов на портале госуслуг. С 1 сентября PDF-документ о штрафе в мобильном приложении станет не просто копией, а будет иметь юридическую силу.

По данным МВД, за пять лет использования «Паутины» в столице и Подмосковье число угонов упало с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи ежегодно.

Как сообщал «Новый День», на запуск «Паутины» в ЦФО выделили более 200 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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