S7 Group готовится создать новый лоукостер

Специалисты S7 Group оценивают возможности создания лоукостера. Компания ведет переговоры с поставщиками самолетов, а в Минтрансе вопросом занимается рабочая группа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли.

S7 Group оценивает целесообразность запуска нового лоукостера в России. По словам представителя компании, проекту дадут зеленый свет, только если аналитики составят прогноз «высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании». Если прогноз не удовлетворить начальство, то от проекта лоукостера откажутся, но и снижать цены на услуги S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») не станут.

Но руководство уже готовит парк самолетов для будущего проекта. «S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», – подтвердили в компании.

В Минтрансе вопросами нового бюджетного перевозчика занимается отдельная рабочая группа. В нее сходят и сотрудники S7 Group, в том числе, гендиректор группы Антон Еремин.

Ранее глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев предупредил о росте цен на авиаперелеты. По его словам, цены вернутся на докризисный уровень и продолжат рост в 2022 году из-за неустойчивого курса рубля и дорогого топлива.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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