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Четверг, 29 апреля 2021, 11:43 мск

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«Или закрываться»: глава Внуково предсказал рост цен на авиабилеты

Стоимость перелетов для россиян летом вернется на докризисный уровень и продолжит расти в 2022 году. Авиакомпании вынужденно поднимут цены из-за колебаний курса рубля и подорожания топлива, уверен глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

Цены на авиабилеты упали на 30% и продолжают снижаться, то есть прибыль авиакомпаний не растет так, как траты. В связи с пандемией воздушные перевозчики лишились 46% от прежнего пассажиропотока и по итогам года ушли в убыток на 130 млрд руб.

Ванцев напомнил, что авиакомпании используют самолеты на условиях лизинга, а платежи по нему заложены в долларах. Колебания курса рубля привели к фактическому увеличению платежей. Он добавил, что керосин для заправки самолетов тоже стал дороже, то есть обслуживать авиапарк стало очень затратно.

«Представляете, в какой непростой ситуации находятся авиакомпании? Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно – либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», – сказал Ванцев в интервью РБК.

Как сообщал «Новый День», Росавиация в начале апреля предупредила о росте цен на авиабилеты с наступлением лета. Глава ведомства Александр Нерадько заверил, что авиакомпании взвешенно подходят к вопросу подорожания перелетов, но не смогут не отреагировать на рост спроса в связи с порой отпусков.

Москва, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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