Авиакомпании признали, что накопили долги перед пассажирами в десятки миллиардов рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России опубликовала письмо, адресованное правительству России, с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке авиационного керосина. В текущих условиях роста цен расходы перевозчиков за 2021 год могут вырасти на 60-70 миллиардов рублей. При этом авиакомпании признают: в 2020 году операционные убытки составили 197 миллиардов рублей, долги перед пассажирами, которым выписывали ваучеры и сертификаты из-за отмененных полетов, тоже исчисляются десятками миллиардов.

Письмо с предложениями по стабилизации ситуации на рынке авиакеросина было составлено на общем годовом собрании Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) и опубликовано на официальном сайте. В нем говорится, что в 2021 году правительство России приняло решение об оптимизации работы «демпфирующего» механизма, позволяющего минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка нефтепродуктов. Параметры расчета были скорректированы таким образом, чтобы розничные цены на бензин повышались в пределах инфляции и оставались доступными для граждан. Но, по данным АЭВТ, в законопроект не был включен авиационный керосин. А он продолжает дорожать на фоне роста мировых цен на нефть.

Ассоциация просит правительство исправить этот недочет и применять демпфирующий механизм и при расчете конечных розничных цен на авиатопливо.

«Учитывая тот факт, что удельная доля затрат на авиаГСМ в структуре себестоимости рейсов составляет 25-30% и является одной из ключевых, совершенствование механизмов по сдерживанию роста цен на авиационный керосин на авиационном рынке РФ носит стратегически важный характер», – говорится в обращении АЭВТ.

Далее ассоциация, в которую входят крупнейшие перевозчики России, приводит данные о понесенных авиакомпаниями убытках за 2020 год – в сумме они составили свыше 197 миллиардов рублей. Более того – десятки миллиардов перевозчики должны банкам и непосредственно пассажирам, которые в период пандемии не улетели по купленным билетам и не смогли получить возврат средств, а вместо него получили ваучеры. По данным исследований, долговая нагрузка топ-14 авиакомпаний выросла в 4 раза. А расплачиваться придется в текущем году.

При этом участники ассоциации не надеются, что кризис в 2021 году закончится. В связи с существующими и вновь вводимыми ограничительными мерами пассажиропоток вряд ли вернется на доковидный уровень. С учетом роста цен на керосин расходы авиакомпаний могут вырасти на 60-70 миллиардов рублей, посчитали в АЭВТ.

Добавим, что ранее авиакомпании уже предупреждали: скорее всего, в сезоне 2021/2022 цены на авиабилеты вырастут в связи с ростом курса валют и подорожанием топлива.

Москва, Анастасия Истомина

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