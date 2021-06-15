Авиакомпании предупредили о росте на 30% цен на билеты в ряд регионов

Перевозчики готовятся повысить цены на билеты вслед за подорожанием обслуживания рейсов в аэропортах Геленджика, Нового Уренгоя, Уфы и Кемерово. Изменения ожидаются в связи с реконструкцией зданий воздушных портов, пишет «Коммерсантъ».

Инвестпроекты по реконструкции уже переданы в правительственную комиссию по транспорту. После этого аэропорты названных городов смогут согласовать с ФАС рост тарифов, чтобы окупить затраты на ремонт. В документах указано, что перелеты подорожают в среднем на 5-15%.

Перевозчики прогнозируют рост цен на билеты на 25-30%. Так, «Победа» и «Россия» отказались от рейсов в обновленный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. По словам источника, близкого к «Аэрофлоту», тарифы Платова составили 40% от стоимости билета.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитали, что обслуживание рейса в Кемерово к 2023 году подорожает в 4,5 раза, в Новом Уренгое – в 2,5 раза. Обслуживание пассажиров в Уфе в 2025 году будет обходиться на 70% дороже, а в аэропорту Геленджика – на 40%.

АЭВТ посоветовал Минтрансу продлить период окупаемости реконструкции и провести реструктуризация взятых аэропортами кредитов. Это может помочь избежать резких скачков цен на перелеты.

Как сообщал «Новый День», глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев предупредил, что стоимость перелетов для россиян продолжит расти в 2022 году. Авиакомпании вынужденно поднимут цены из-за колебаний курса рубля, который повлиял на выплаты по лизингу за самолеты. А подорожание топлива сделало обслуживание авиапарка очень затратным.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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