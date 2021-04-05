«Скоро лето....» Росавиация предупредила о подорожании авиабилетов

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько ожидает роста стоимости авиабилетов с наступлением лета. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, «скоро лето», и в этот сезон традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиаперелеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям. Однако стоимость авиабилетов увеличится незначительно, заверил он.

Нерадько добавил, что скачкообразного роста цен на авиаперевозки не ожидается, поскольку постепенное возобновление международного авиасообщения «положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков».

Глава Росавиации также отметил, что ведомство мониторит текущую ситуацию с ценами на авиабилетами. «Скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно», – считает он.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные сервисов продажи авиабилетов, что цены билеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Эксперты объяснили рост стоимости повышением спроса на внутренние перелеты в условиях закрытых на фоне пандемии границ. Также сказывается постепенное снятие антиковидных ограничений.

Однако позже в Минтрансе России опровергли рост цен на авиабилеты по направлениям внутри страны. Более того, в ведомстве подчеркнули, что даже наблюдают снижение стоимости авиабилетов по ряду внутренних направлений.

Москва, Наталья Петрова

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