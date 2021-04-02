Минтранс отрицает рост цен на авиабилеты: «Стоимость даже снижается»

Министерство транспорта России опровергло сообщения о росте цен на авиабилеты по направлениям внутри страны.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», – заявили в ведомстве (цитата по РИА «Новости»).

В Минтрансе подчеркнули, что наблюдают снижение стоимости авиабилетов по ряду внутренних направлений.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные сервисов продажи авиабилетов, что цены билеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне взлетели на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Эксперты объяснили рост стоимости повышением спроса на внутренние перелеты в условиях закрытых на фоне пандемии границ. Также сказывается постепенное снятие антиковидных ограничений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.21

Билеты на внутренние перелеты в России прибавили в цене до 120%. / В Крыму пошли в рост цены на бензин. / В России резко дорожают велосипеды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»