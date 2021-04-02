Билеты на внутренние перелеты в России прибавили в цене до 120%

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Наибольший рост цен на авиабилеты зафиксирован в Москве. Так, цена перелета из Москвы в Набережные Челны выросла на 121%, в Томск – на 91%, Нижнекамск – на 88%, Чебоксары – на 46%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36%.

Стоимость перелета из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Волгоград, Иркутск, Сургут, Симферополь выросла на 15%. Билеты из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону также подорожали на 15%. Заметно выросла цена перелета из Сочи в Пермь – на 58%, из Новосибирска в Нижневартовск – на 41%.

Россиянам в условиях закрытых на фоне пандемии коронавирусной инфекции границ отправляются в отпуск на отечественные курорты, что сказывается на повышении спроса на внутренние перелеты. По словам представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, роль в ценообразовании также играет постепенное снятие коронавирусных ограничений. Она отметила, что последний год авиакомпании были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, однако сейчас внутренний туризм постепенно восстанавливается, а стоимость билетов возвращается к нормальным показателям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.04.21

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