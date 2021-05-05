Опрос: 27% россиян купили автомобиль в кредит

Больше половины российских автомобилистов (57%) купили машину на собственные средства. Еще чуть больше четверти автовладельцев (27%) прибрели автомобиль на кредитные средства. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росгосстрах банка».

Согласно данным опроса, 12% одолжили деньги на машину у родных или друзей, а 5% респондентов получили автомобиль в подарок, передает РИА «Новости».

При этом для 58% автомобилистов при последней покупке выбрали подержанный автомобиль, а остальные приобрели новую машину.

Почти половина автовладельцев (45%) приобрели седан, 17% – хэтчбек, по 12% – универсал и кроссовер соответственно. Самыми непопулярными оказались такие модели, как пикап и лифтбэк – их купили менее 3% опрошенных.

Исследователи также сообщили, что типичный владелец автомобиля – это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, со стажем вождения 5 лет, который ездит на подержанной иномарке, собранной в России и купленной на собственные средства для нужд семьи. Его зарплата составляет в среднем 25-50 тыс. рублей в месяц. Среднестатистический автомобилист живет в собственной квартире и старается соблюдать ПДД. В его ближайших планах отсутствует замена машины.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте средний чек по автокредиту впервые превысил 1 млн рублей, составив рекордные 1 052,1 тыс. рублей. Размер среднего автокредита в годовом выражении вырос на 23,6%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.05.21

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