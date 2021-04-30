В России средний автокредит впервые превысил 1 млн рублей

Россияне стали брать больше автокредитов как по количеству, так и по сумме. В марте средний чек по автокредиту впервые превысил 1 млн рублей. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) после анализа данных 4000 кредиторов, передавших сведения в бюро.

«В марте 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1052,1 тыс. рублей. Данный рубеж был превышен в 10 из 30 крупнейших автокредитных регионов страны», – говорится на сайте организации.

Мартовский средний чек по автокредиты вырос на 23,6% по сравнению прошлым мартом, когда составил 851,1 тыс. рублей. В феврале 2021 года средняя сумма кредита на покупку машины составила 981,5 тыс. рублей, то есть на 7,2% меньше мартовского рекорда.

Как сообщал «Новый День», в марте установлен и рекорд по среднему чеку потребительского кредита. Он впервые превысил 300 тыс. рублей и достиг уровня 308 тыс. Общий объем потребкредитов составил 340,6 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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