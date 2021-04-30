Банки выдали рекордное число кредитов в марте

Россияне в марте взяли потребительских кредитов на 340,6 млрд рублей, а средняя сумма займа дошла до рекордных 308 тыс. рублей. Сумма выданных кредитов достигла максимума за два года, передает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с февралем объем выданных банками кредитов вырос на 17% и почти наполовину (41%) с прошлого марта. По данным бюро, за первый весенний месяц банки выдали 1,1 млн потребительских кредитов. И выросло не только количество, но и средние суммы.

«Рекордно высокая средняя сумма выдаваемого потребительского кредита в марте составила почти 308 тыс. рублей. В 2020 году средний чек составлял 250 тыс. рублей», – отметили в бюро. Эксперты ожидают, что до конца 2021 года эта сумма может перевалить за 330 тыс. руб.

По мнению аналитиков, все меньше россиян стали оформлять кредиты в точках продаж и все чаще обращаются за деньгами в банки.

Напомним, в 2020 году банки передали коллекторским агентствам долги заемщиков на рекордную сумму – 582 млрд рублей. По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года россияне задолжали банкам 20,8 трлн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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