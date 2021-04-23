Банки поручили коллекторам забрать у граждан рекордные 582 млрд долгов

Банки передали коллекторским агентствам долги заемщиков на 582 млрд рублей в 2020 году. Это рекордная сумма просроченной задолженности граждан с 2013 года, пишет РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По сравнению с 2019 годом дел у коллекторов прибавилось на 4,9%, то есть на 8,4 млн единиц. В 2020 году банки стали охотнее передавать долги для взыскания, особенно те, по которым просрочка платежей составила более 90 дней.

По данным НАПКА, банки частично перестали уступать другим компаниям право на долги: этот рынок потерял 22%, то есть около 236,6 млрд рублей. Кредитные организации предпочли нанимать коллекторов, чтобы возвращать выданные ранее деньги.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года россияне задолжали банкам 20,8 трлн рублей. С начала года объем кредитов вырос на 800 млрд рублей, хотя за весь 2020 год – на 2,4 трлн рублей (13,6%). В прошлом году каждый пятый кредит оказался не по силам заемщику и просроченных займов стало больше на 168 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», за первый квартал 2021 года доля просроченных кредитов россиян выросла до 25%. Чаще всего платежи стали задерживать клиенты фирм микрозаймов, их доля выросла до 30,4%, по автокредитам (7,5%). А самыми исправными плательщиками оказались россияне, взявшие ипотеку: доля их просроченных займов выросла до 1,5%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

Россияне избавятся от 1,1 млрд рублей долгов. / Пермский Проинвестбанк лишился лицензии. / Стало известно, через какой банк получат свои деньги вкладчики «Нейвы». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»