Россияне не платят вовремя по 25% взятых кредитов

Доля просроченных кредитов россиян за первый квартал 2021 года выросла до 25%. Больше всего выросли долги по микрозаймам, пишет «Коммерсантъ».

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к 1 апреля доля просроченных долгов увеличилась на 5,3 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самыми исправными плательщиками стали россияне, взявшие ипотеку: доля просроченных займов в этой сфере выросла на 0,1 п.п., до 1,5%. Число просроченных автокредитов выросло на 1 п.п., до 7,5%, а вот микрозаймов – до 30,4%, то есть на 4,8 п.п. больше, чем в прошлом году.

Предложения банков по реструктуризации кредитов помогли снизить рост кредитов, платежи по которым просрочены более 90 дней, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как сообщал «Новый День», на начало апреля просроченный долг россиян по кредитам вырос до 976,1 миллиарда рублей. Сумма кредитов с просроченными платежами на 90 дней и более за год увеличилась на 176 миллиардов рублей, то есть на 22%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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