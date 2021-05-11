Объем просроченных долгов россиян вырос до многолетнего максимума

Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта 2021 года увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 1,023 трлн рублей. Это максимум с октября 2016 года, следует из данных Банка России.

По информации регулятора, объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней на 1 апреля достиг 1,023 трлн рублей, тогда как в марте этот показатель составлял 1,015 трлн рублей. При этом с начала года объем просроченной задолженности вырос на 4,5%, а за год – на 21,5%, передает «Прайм».

Всего россияне задолжали банкам, по состоянию на начало апреля, 20,7 трлн рублей (+ 2,2% за месяц).

В то же время доля просроченных долгов в общем объеме кредитного портфеля отечественных банков снизилась на 0,1% – до 4,9%.

Ранее сообщалось, что банки передали коллекторам долги заемщиков на 582 млрд рублей в 2020 году, что является рекордной суммой просроченной задолженности граждан с 2013 года.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по сравнению с 2019 годом дел у коллекторов прибавилось на 4,9%, то есть на 8,4 млн единиц. В ассоциации отметили, что в прошлом году банки стали охотнее передавать долги для взыскания, особенно те, по которым просрочка платежей составила более 90 дней.

Москва, Наталья Петрова

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