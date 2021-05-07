«У людей не хватает денег на самое необходимое»: россияне в марте взяли рекордное число микрозаймов

В марте россияне взяли рекордное количество микрозаймов на сумму 31 млрд рублей. При этом до рекорда вырос объем просроченной задолженности.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», жители РФ оформили 2 млн 350 тысяч микрозаймов, что на 30,6% больше, чем годом ранее, и на 17,1% больше по сравнению с февралем, сообщает РИА «Новости». Количество взятых ссуд стало максимальным за всю историю. А средняя сумма одного микрозайма третий месяц подряд составляет 13 100 рублей.

Объем портфеля микрозаймов по итогам марта увеличился на 2,3% и достиг 178,7 миллиарда рублей. Число активных ссуд в этом сегменте выросло на 5,3% – до 13,9 млн.

Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин связал рекордный рост объемов выдачи микрозаймов с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в области кросс-продаж.

В то же время, объем просроченных займов увеличился на 5,3% до рекордного показателя в 61 млрд рублей. Число таких займов выросло на 1,8%, до 5,4 млн.

Лагуткин не считает рекордный объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке столь же показательным, как в других сегментах кредитования. Эксперт объяснил это быстрой оборачиваемостью микрозаймов.

«Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым», – резюмировал он.

В Госдуме рекордную выдачу микрозаймов связали с нехваткой у населения денег на еду и оплату услуг ЖКХ. Член думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что «это очень серьезный предупреждающий знак».

«Микрозаймы берут только тогда, когда не хватает на элементарное. Значит, не на что есть, заплатить за ЖКХ, не хватает на самое необходимое», – сказала парламентарий. По ее мнению, «это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении [экономического] кризиса». Люди «пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится», констатировала депутат от КПРФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

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