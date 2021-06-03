Минтранс планирует создать новый лоукостер

Министерство транспорта РФ решило поддержать мировой тренд и создать еще один лоукостер. Перевозчик будет работать в средней полосе России, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Он отметил, что лоукост-перевозки стали очень популярны по всем мире. Чтобы поддержать мировой тренд, в министерстве работают над созданием нового перевозчика с доступными ценами на билеты.

«Будем пытаться создать в средней полосе еще один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – пообещал Савельев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по РИА «Новости»).

В настоящее время в России действует лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».

Как сообщал «Новый День», в Минтрансе уже создана рабочая группа для обсуждения вопроса нового лоукостера – по инициативе S7 Group. Компания оценивает возможности и целесообразность запуска перевозчика с бюджетными ценами на перелеты. Руководство уже готовит парк самолетов для будущего проекта.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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