В кабмине призвали сократить список запрещенных поломок автомобиля

Минэкономики не одобрило проект расширенного списка неисправностей автомобиля, подготовленный МВД. Некоторые поломки посчитали не настолько опасными, чтобы штрафовать за них прямо на дороге.

Прежний перечень неисправностей, при которых запрещено пользоваться автомобилем, устарел. МВД подготовило проект нового списка, но в него попали даже поломки, которые не угрожают безопасности движения, посчитали в Минэкономики.

Так, из списка предложено исключить неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар. Доводом «против» стали и затраты на дополнительное оборудование, необходимое для их проверки, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты пояснили, что вместе с АБС отключаются некоторые функции, без которых колеса останутся заблокированными, а попытка затормозить обернется неконтролируемым скольжением. А поломка фароочистителя может привести к ослеплению другого водителя, потому что грязь на ксеноновых и светодиодных лампах сильно рассеивает световой пучок.

Как сообщал «Новый День», МВД в апреле подготовило проект постановления со списком запрещенных неисправностей машин. В новый перечень вошло использование зимней резины в летние месяцы, защитные пленки на стеклах фар, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, наличие видеорегистраторов, если они мешают обзору водителя.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.06.21

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