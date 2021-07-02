Страховка без ТО: в России отменили обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ сегодня опубликован на официальном портале прововой информации и вступит в силу 22 августа 2021 года.

Ранее один из авторов закона, депутат Госдумы Алексей Изотов объяснил необходимость этой меры заметным сокращением числа станций техосмотра во время пандемии. Это грозит автовладельцам возникновением проблем с прохождением техосмотра – пройти процедуру будет просто негде, указывал парламентарий.

Напомним, что по решению правительства РФ действие документов о прохождении техосмотра – диагностических карт, выданных до 1 февраля 2021 года, автоматически продлили до 1 октября текущего года.

Тем временем, в МВД России предложили сделать техосмотр добровольным. Глава ГИБДД Михаил Черников заявлял РИА «Новости», что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить техосмотр добровольно. При этом инициатива не коснется авто, участвующих в перевозках, включая такси, а также грузовых машин и автомобилей предприятий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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