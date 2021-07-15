МВД предложило снизить транспортный налог после добровольного ТО

МВД предложило правительству РФ отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов. А добровольную проверку транспорта предложено стимулировать налоговыми льготами и скидками на ОСАГО.
По данным МВД, в некоторых регионах недостаточно пунктов техосмотра, а цены на услуги этих пунктов завышены. То есть не у всех россиян есть возможность пройти ТО, но каждый водитель перед поездкой обязан осмотреть свой автомобиль и следить за исправностью.
Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что Венская конвенция о дорожном движении от 1968 года обязывает проводить ТО только для автобусов, грузовиков свыше 3,5 тонн и прицепов к ним. Поэтому министерство предложило провести реформу системы техосмотра.
Чтобы россияне добровольно проходили ТО, в МВД предложили ввести стимулы для автовладельцев.
«Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», – сказал Черников в видеообращении. Ролик опубликован на сайте «МВД Медиа».
Напомним, с 22 августа для получения полиса ОСАГО не обязательно будет проходить техосмотр. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 2 июля.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 15.07.21
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