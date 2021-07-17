МВД расправит «Паутину» по всей стране до конца года

Система «Паутина» появится во всех регионах уже в текущем году, заявили в МВД. Ее программное обеспечение поможет сотрудникам по всей стране быстрее раскрывать преступления.

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

В МВД отметили, что «Паутина» поможет пресекать и даже предупреждать преступления, находить угнанные машины и водителей, сбежавших с места ДТП. Система станет шагом к автоматизации работы по оформлению нарушений, зафиксированных дорожными камерами.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля к «Паутине» подключили Центральный федеральный округ. И уже пять лет систему испытывают в Москве и области.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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