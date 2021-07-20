Путин рассказал о выходе «самолета XXI века»

Президент РФ Владимир Путин анонсировал скорый выход на воздушные трассы нового пассажирского самолета МС-21. Видео выступления главы государства на открытии Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» опубликовано на сайте Кремля.

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем ПД-14», – сказал президент Путин.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что сертификация МС-21-300 с импортными двигателями планируется на следующий год. А версия с отечественным движком получит сертификат не раньше 2023 года. Пока МС-21-310 продолжает испытания.

«Российский сертификат на эту версию планируется получить в 2023 году. Это позволит начать поставки самолета авиакомпаниям и, соответственно, пассажироперевозки», – сказал министр в интервью «Российской газете».

Как сообщал «Новый День», вице-премьер России Юрий Борисов признал, что МС-21 с композитным крылом не появится на рынке в ближайшее время из-за санкций. Авиаконструкторам пришлось искать замену многим компонентам, которые оказались недоступны. Но уже к концу года самолет с композитный крылом из отечественных материалов совершит первый полет.

Среднемагистральный самолет МС-21 должен заменить устаревшие лайнеры. Старт серийного производства несколько раз откладывали.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.07.21

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