Санкции задержали выход самолета МС-21 на рынок

Самолет МС-21 с композитным крылом не появится на рынке в ближайшее время из-за санкций. Авиаконструкторам пришлось искать замену многим компонентам, которые оказались недоступны, сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что создатели сумели найти другие варианты материалов и частей, которые не смогли получить у прежних поставщиков.

«Одна из причин торможения с выводом на рынок МС-21 – это санкции. Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности, по композитам», – сказал Борисов на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, конструкторам придется потрудиться, чтобы заместить 40% иностранного бортового оборудования.

«Думаю, что мы с этой задачей справимся, подтверждение тому – испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года», – выразил оптимизм зампред правительства.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил в хамстве западных партнеров, которые из страха перед санкциями отказались поставлять в Россию композиты. Глава государства назвал отказ от сотрудничества в строительстве нового пассажирского самолета МС-21 «нарушением всех общепризнанных принципов и правил».

Среднемагистральный самолет МС-21 должен был заменить устаревшие российские лайнеры и даже хорошо показал себя во время первого пробного полета весной 2017 года. Но самолет до сих пор не пошел в серийное производство из-за проблем с поставками композитов на фоне введенных Америкой санкций. Старт производства МС-21 неоднократно откладывали. Согласно последним официальным данным, он ожидается в конце 2021 года.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 14.04.21

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