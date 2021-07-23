Водителей в 12 регионах будут штрафовать за выключенные фары

В России дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения правил дорожного движения – езду без ходовых огней и фар ближнего света. Нововведение, основанное на искусственном интеллекте, появится в 12 регионах, в том числе в Москве, Твери Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Крыму, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. Об этом сообщает издание Autonews.

Технология, разработанная компанией «Астролаб», работает на основе нейронных сетей. Искусственный интеллект будет определять, включены ли фары у автомобиля. Как сообщил гендиректора компании Сергей Ласкин, новую технологию планируется запустить ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. При этом, по его словам, регионы будут сами решать, когда воспользоваться нововведением. «Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», – уточнил Ласкин.

Отметим, что ПДД запрещают движение в темное время суток или при недостаточной видимости с неработающими фарами и задними габаритами. В светлое время на всех транспортных средствах должны гореть фары ближнего света либо дневные ходовые огни.

За нарушение статьи 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки) полагается штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем до 10 тыс. рублей . С такой инициативой выступил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В настоящее время водителям за подобное нарушение придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

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