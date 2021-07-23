РЖД ограничили перевозку грузов и продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу

РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу, из-за наводнения в Забайкалье, вызванного сильными дождями. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В РЖД прорабатывают перевозку пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов на автобусах. Кроме того, переговоры по этому вопросу ведутся с авиакомпаниями.

В компании также сообщили об отмене на ближайшие даты поезда Чита – Благовещенск и обратно. Возврат билетов проводится без удержания сборов.

Также в связи со стихийным бедствием на трое суток ограничена перевозка всех грузов в восточном направлении, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги.

«До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО «АК «Железные дороги Якутии»», – говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней на Трансибирской железнодорожной магистрали обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. Обошлось без пострадавших. Движение поездов остановлено в обоих направлениях, сообщили в региональном управлении МЧС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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