РЖД разработала схему вывоза пассажиров из Забайкалья, где обрушился мост

В РЖД разработали схему перевозки пассажиров по Транссибирской магистрали на 23 июля, это связано с обрушением железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе РЖД, пассажиров трех поездов: Владивосток – Москва (№1), Владивосток – Самара (№11), Благовещенск – Чита (№391) перевезут на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения.

С запада к аварийному участку подошел поезд Самара – Владивосток (№12), его пассажиров также перевезут на автобусах от Шилки до Чернышевска, далее они проследуют на поезде.

Поезд Владивосток – Москва (№2) остановлен в Чите. Его пассажиры будут размещены в гостиницах и отправлены чартерным рейсом в Хабаровск в субботу 24 июля. И затем отправятся к местам назначения поездами.

Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.

О перевозках пассажиров по барьерному участку 24 июля будет сообщено дополнительно.

В пресс-службе СвЖД сообщили, что в настоящий момент в границах магистрали изменений графика движения в связи с происшествием в Забайкалье нет, поезда следуют по расписанию. «Это и объяснимо: от места ЧС до Урала ехать не одни сутки. Так что те поезда, которые задерживаются в Забайкалье, прибудут к нам позже. Уточнить актуальную информацию можно на сайте РЖД «Фактическое движение поездов», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в 9 утра по времени Забайкальского края из-за сильных ливней на Трансибирской железнодорожной магистрали обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района. Движение поездов было остановлено. РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу.

Екатеринбург, Москва, Владивосток, Евгения Вирачева

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