Открыто движение по одному пути размытого железнодорожного моста в Забайкалье

Специалисты восстановили движений поездов по мосту в Забайкальском крае, который обрушился из-за размытого ливнями грунта. Пока движение проходит по одной ветке.

Мост восстанавливали круглосуточно силами более 350 железнодорожников, сообщили в пресс-службе края. Его прочность проверили грузовые составы, прежде чем разрешили двигаться пассажирскому составу.

«В 17:54 мск открыто движение по одному пути на железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей. Первым по мосту прошел пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», железнодорожный мост обрушился 23 июля на перегоне Куэнга-Укурей Транссиба из-за сильных ливней, размывших грунт. Президент РФ Владимир Путин анонсировал полное восстановление движения в течение пяти суток. Первую ветку планировалось восстановить за сутки-двое.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 26.07.21

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