Путин обозначил сроки восстановления движения по Транссибу

Президент России Владимир Путин обозначил сроки восстановления веток Транссибирской магистрали, движение по которым сегодня было приостановлено из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае.

По словам главы государства, «планируется восстановить первую ветку в течение двух-двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток». Об этом Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что в результате «мощных, аномальных» дождей «подмыло <...> обе ветки Транссиба, и мост рухнул». Из-за этого, по его словам, были остановлены «десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон – и в восточном, и в западном направлении».

Глава государства в связи с этим поручил правительству РФ «самым внимательным образом» отнестись к разрешению кризисной ситуации. «Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», – указал он.

Напомним, железнодорожный мост рухнул на перегоне Куэнга – Укурей. По данным РЖД, на месте происшествия работает тяжёлая техника. «Проводится оценка повреждений и вариантов восстановления транспортного перехода», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за забайкальского паводка РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу. Для перевозки пассажиров задержанных поездов будут задействованы автобусы и авиатранспорт. Кроме того, на трое суток ограничена перевозка всех грузов в восточном направлении, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги.

Москва, Наталья Петрова

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