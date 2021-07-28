Компания S7 Group запустит лоукостер

В России появится еще один лоукостер – от S7 Group, сообщила глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Первые полеты новый перевозчик совершит в июле 2022 года.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», – сказала Филева на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

S7 Group вложит в новую компанию 2,5-3 млрд рублей собственных средств и ожидает, что проект окупится за четыре года. у перевозчиков сохранится общий акционер, а гендиректором пока безымянной компании станет Григорий Давыдов.

Парк нового перевозчика составят самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел. Маршруты пока обсуждаются, но в планах рейсы в Казань, Новосибирск, Челябинск и некоторые страны СНГ.

Как сообщал «Новый День», еще в начале мая Минтранс создал рабочую группу для обсуждения нового лоукостера, а S7 Group начала переговоры с поставщиками самолетов. Проект не был официальным, пока аналитики не подтвердили успешность бизнес-плана нового перевозчика.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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