Электрокары будут ездить по платным дорогам без взносов

В 2022 году власти РФ отменят взносы за проезд по платным дорогам для владельцев электрокаров. Меру введут в качестве эксперимента, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Кабмин утвердил Концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта. Важнейшим направлением работы власти назвали поддержку производства и стимулирование спроса на электрокары.

«Со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Производителям будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, и специальные инвестиционные контракты», – пояснили в кабмине.

Субсидиями также смогут воспользоваться производители аккумуляторов и водородных топливных элементов.

Напомним, европейские ученые выступили против инициативы ЕС заменить все автомобили с бензиновым или дизельным двигателем на электрокары. Специалисты призвали искать и развивать новые источники энергии, вместо полного перехода на электричество.

Москва, Наталья Рязанова

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