«Победа» лишится рейсов из-за больных Covid-19 пилотов

Компания «Победа» передаст несколько рейсов другим перевозчикам из-за нехватки экипажей. Более десяти пилотов не могут выйти на работу из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

«Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими Covid-19, или получен положительный ПЦР-тест», – рассказал представитель компании.

«Победе» некем заменить заболевших пилотов из-за пиковой нагрузки в отрасли. 27 августа полеты в Уфу и Владикавказ отменили из-за нехватки экипажей. Перевозчик надеется, что уже с 28 августа часть нагрузки возьмут на себя другие компании, в частности, материнский для него «Аэрофлот».

«Мы рассчитываем, что часть рейсов может быть выполнена «Аэрофлотом». Речь о двух-трех рейсах в день. Мы постарались организовать для наших клиентов альтернативные перелеты», – добавил сотрудник «Победы».

Как сообщал «Новый День», рейс Москва-Челябинск задержали на несколько часов в обе стороны из-за положительных ПЦР-тестов у некоторых сотрудников перевозчика. Компании «Россия» пришлось полностью менять экипаж, что и вызвало задержку.

Москва, Наталья Рязанова

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