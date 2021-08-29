Названа дата начала регулярных полетов новейших самолетов МС-21

Новейший пассажирский самолет МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы уже в 2022 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире программы программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В настоящее время программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков. Ожидается, что МС-21-300 (базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400) получит российский сертификат в конце текущего года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в следующем году, передает «Интерфакс».

Напомним, на прошедшем в июле Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» была представлена модификация МС-21 с отечественным двигателем ПД-14.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что сертификация новейшего самолета с отечественным движком получит сертификат не раньше 2023 года.

Напомним, МС-21 – новый среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет создавался на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154. Он хорошо показал себя во время первого пробного полета весной 2017 года, но запуск лайнера в производство несколько раз переносили в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла из-за остановки их поставок из США. Композиты для лайнера также отказалась поставлять Япония. Поставки были прекращены из-за санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и АО «ОНПП «Технология» им. Ромашина» («Ростех»).

Москва, Наталья Петрова

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