МС-21 с российским крылом совершит первый полет до конца года

Среднемагистральный самолет МС-21 с крылом из отечественных материалов совершит первый полет в текущем году. Крыло длиной в 17,5 метра уже доставлено на Иркутский авиазавод, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года», – цитирует главу Минпромторга ТАСС.

Мантуров напомнил, что программы импортозамещения работают во всех ключевых отраслях. И после отказа иностранных поставщиков выполнить договоренности по композитам, производить новые материалы начали в России.

В середине апреля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что выход самолета МС-21 на рынок снова отложили из-за санкций. Российским авиаконструкторам пришлось искать замену многим компонентам, которые поставлялись из-за границы и теперь оказались недоступны.

Напомним, МС-21 – новый пассажирский самолет, который должен был заменить устаревшие российские лайнеры. Он хорошо показал себя во время первого пробного полета весной 2017 года, но запуск лайнера в производство несколько раз переносили.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.05.21

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