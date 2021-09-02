«Победа» вернулась в обычный режим работы после нехватки пилотов

Авиакомпания «Победа» урегулировала нехватку пилотов и-за положительных тестов на Covid-19. Сложный период продлился около пяти дней, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Напомним, входящий в группу «Аэрофлота» перевозчик привлек другие компании для выполнения своих рейсов, а некоторые полеты пришлось отменить. Причиной стала нехватка пилотов из-за положительных тестов на коронавирус.

«Пять дней, которые истекли 1 сентября, все уже... Это нормальная ситуация, перераспределение мощностей внутри группы», – успокоил Полубояринов во время ВЭФ. Трансляция форума велась на его официальном сайте.

Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что случай с «Победой» показал несовершенство действующих правил. Он предложил пересмотреть некоторые нормы формирования экипажей.

«Наверное, законодателям стоит подумать, чтобы можно было более простыми решениями делать некую взаимозаменяемость кабинных экипажей, хотя бы внутри группы», – сказал Полубояринов.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

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