Отмену обязательного техосмотра в России узаконят до конца года

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в России полностью доработан. Его планируется принять до конца текущего года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Законопроект обсудили с заинтересованными сторонами, и они полностью одобрили инициативу.

«Проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы – мы это внесем, и, надеюсь, до конца года это решение примем», – цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Напомним, в феврале МВД обновило правила техосмотра, ужесточив их для некоторых категорий транспортных средств. А летом глава ГИБДД Михаил Черников предложил техосмотр легковых машин оставить на откуп автовладельцам, то есть сделать его добровольным. Он уверен, что добросовестные водители и самостоятельно следят за машинами, поскольку от техсостояния зависит их безопасность.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.09.21

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