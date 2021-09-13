Правительство РФ поддержит отмену обязательного техосмотра

Правительство России намерено поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей и мотоциклов. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал эту процедуру неэффективной.

«Речь идет о предложении сделать техосмотр добровольным для людей. Это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры», – цитирует главу кабмина пресс-служба.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что техосмотр стал формальностью, на которую 30 млн автовладельцев ежегодно тратят деньги. После отмены обязательного обследования число осмотров снизится до 6-8 млн в год.

«Техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах. Обязательный техосмотр сохраниться на случай перерегистрации транспортного средства при смене собственника, и если транспорту более четырех лет», – сказал вице-премьер.

Для владельцев автобусов и грузовиков правила останутся прежними, поскольку они заметно влияют на дорожную ситуацию и связаны с большими рисками на дороге.

Как сообщал «Новый День», глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал отмену техосмотра легковых машин в июне. Он уверен, что добросовестные водители и самостоятельно следят за машинами, поскольку от техсостояния зависит их безопасность. Марат Хуснуллин заверил, что законопроект примут до конца года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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