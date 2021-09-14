Спрос на подержанные иномарки в России вырос на четверть с прошлого года

Россияне стали чаще интересоваться покупкой иностранных автомобилей с пробегом. С начала года спрос на них вырос на 26,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Вслед за спросом поднялась и цена: на 22% к августу прошлого года, до 550 000 рублей. Заметнее всего подержанные иномарки подорожали в Санкт-Петербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани (+27%) и Калининграде (+27%).

Больше всего спрос вырос на Volkswagen Polo: на 38% за год. А вот чаще всего россиян интересовал Ford Focus с пробегом. С августа прошлого года он подорожал на 12%, до 380 000 рублей. Вторую строку рейтинга занял Hyundai Solaris со средней ценой в 613 974 рублей (+23%), третью – Kia Rio за 619 997 рублей (+19,5%).

Как сообщал «Новый День», эксперты предсказали рост цен на новые и подержанные автомобили в третьем квартале 2021 года. Из-за дефицита новых машин поддержанные авто пользуются все большей популярностью, и цена на них растет быстрее, чем на новые.

Москва, Наталья Рязанова

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