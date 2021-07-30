В России подорожают новые и подержанные автомобили

В третьем квартале 2021 года стоимость новых автомобилей в России вырастет в среднем на 1-5%. При этом спрос на машины с пробегом растет быстрее, а значит они подорожают еще значительнее. Об этом сообщили РИА «Новости» автодилеры

Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич, прогнозировал рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели. «Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием», – отметил эксперт. При этом на рынке наблюдается дефицит новых машин, а потому поддержанные авто пользуются все большей популярностью.

В «Авилоне» полагают, что цены на новые автомобили в среднем вырастут на 2-4%. Стоимость растет из-за инфляции, колебаний курса валют и смены модельного года в зависимости от марки. «Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили, прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями», – пояснил директор по маркетингу компании Андрей Каменский.

Специалисты дилера «Автоdom» считают, что машины с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. В то же время стоимость автомобилей, которые уже давно находятся в употреблении, не изменится, уверены эксперты.

«В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от трех до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Все зависит от стратегии продаж и целей автопроизводителей на этот год», – отметил гендиректор компании Андрей Ольховский.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.07.21

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