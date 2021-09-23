S7 Group раскрыла название своего лоукостера

S7 Group запустит собственный лоукостер под названием Citrus. Планируется, что уже через два года работы новый перевозчик увеличит пассажиропоток в шесть раз, сообщили в компании.

Создатели нового бренда спрятали в названии целое выражение: Cities of Russia (города России). Оно и характеризует будущую маршрутную сеть лоукостера – перелеты между регионами в обход Москвы и области. Планируется, что большую часть перелетов Citrus будет совершать в средней полосе России.

В S7 Group допустили, что в первый год работы лоукостер перевезет не больше миллиона пассажиров. Но уже к 2024 году объем перевозок вырастет до шести-семи миллионов человек, заявили в компании.

Ранее S7 Group анонсировала запуск своего лоукостера с июля 2022 года. Авиакомпания готова вложить в «дочку» 2,5-3 млрд рублей и ожидает окупаемости за четыре года. Большая часть средств уйдет на парк из 20 лайнеров Airbus 320 neo на 186 кресел, договор на поставку первых четырех самолетов уже подписан.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.09.21

Энергетики грозят снова отключить троллейбусы Екатеринбурга за долги. / На борту упавшего под Хабаровском Ан-26 никто не выжил. / Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»