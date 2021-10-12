Авиакомпании перевезли в сентябре почти вдвое больше пассажиров, чем год назад

Поток пассажиров в сентябре вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщили в Минтрансе РФ. Объем перевозок почти восстановился к доковидному уровню.

«В сентябре российские авиакомпании перевезли 12,3 млн пассажиров. Это почти на 40% больше, чем в сентябре 2020 года, и немногим меньше, чем в сентябре 2019-го», – цитирует министерство «Интерфакс».

С начала года авиакомпании перевезли 83,5 млн человек. За это время пассажиропоток увеличился на 49%, а по сравнению с 2020 годом – на 59%.

Как сообщал «Новый День», авиакомпании признали операционные убытки в 197 млрд рублей за 2020 год. Они попросили правительство РФ принять меры для стабилизации цен на авиационный керосин, из-за которых расходы перевозчиков грозили вырасти на 60-70 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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