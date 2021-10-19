МВД предложило запретить детям управлять электросамокатами

Минтранс РФ и МВД предложили запретить детям до семи лет управлять электросамокатами. А сами средства индивидуальной мобильности (СИМ) ограничить в скорости, следует из проекта поправок в Правила дорожного движения.

Поправки прошли долгое обсуждение, но ожидается, что весь пакет примут к весне 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с процессом его подготовки.

Министерства договорились, что СИМ будут именоваться любые транспортные средства с одним или несколькими колесами (роликами), предназначенные для «индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)».

Скорость таких средств ограничат 25 км/ч. Они смогут выезжать на дорогу с ограничением скорости для машин в 60 км/ч там, где нет тротуаров. И управлять ими смогут лица старше семи лет.

Ранее Минтранс предложил пускать на дорогу только СИМ с тормозами и звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями. В ранней версии поправок ограничение предлагалось в 20 км/ч при движении вместе с пешеходами по тротуару.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.10.21

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