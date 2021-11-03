ГИБДД пригрозила массовыми проверками в праздничные дни

Сотрудники ГИБДД выйдут на массовые проверки на дорогах в День народного единства и последующие выходные дни. Под особым вниманием окажутся любители сесть за руль в пьяном виде, сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок, направленных на предупреждение различных нарушений ПДД, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

В инспекции напомнили, что особые даты и даже государственные праздники не повод, чтобы сотрудники ГИБДД смягчали свое отношение к нетрезвым водителям.

«Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг», – добавили в ГИБДД.

Инспекция постоянно устраивает проверки на дорогам и спецоперации. С начала года сотрудники провели 40 тыс. массовых проверок, которые выявили более 42 тыс. пьяных водителей. Благодаря этому за 10 месяцев число ДТП с нетрезвыми россиянами снизилось на 19,7%, до 9942, по сравнению с прошлым годом. Жертв в подобных авариях стало меньше на 18,5%, хотя число превышает 2,5 тыс., среди которых 79 детей.

Как сообщал «Новый День», летом президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для пьяных водителей. За повторное пьяное вождение срок лишения свободы вырос с двух до трех лет, штраф до 500 тыс. рублей, срок принудительных работ – до трех лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.11.21

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