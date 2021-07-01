Путин ужесточил наказание для пьяных водителей

Ужесточавшие наказание за повторную пьяную езду поправки получили одобрение президента РФ Владимира Путина. Подписанный им закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ ужесточает наказание для водителей, который сели пьяными за руль, имея судимость за пьяное ДТП с серьезными последствиями. Для привлекавшихся только в административной ответственности за пьяную езду санкции остались прежними.

За повторное пьяное вождение срок лишения свободы вырос с двух до трех лет, штраф до 500 тыс. рублей, срок принудительных работ – до трех лет.

Напомним, Госдума приняла закон в третьем чтении 9 июня. Законопроект был внесен в Госдуму в начале апреля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.07.21

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