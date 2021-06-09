Госдума ужесточила наказание за повторное пьяное вождение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет поправок, ужесточивших наказание за повторное вождение в пьяном виде. Теперь документ отправится на одобрение в Совфед.

Максимальный штраф вырос с 300 тыс. рублей увеличился до 500 тыс., а срок лишения свободы – до трех лет. Если суд выберет наказание в виде исправительных работ, максимальный срок может составить два года, а при ограничении свободы – три года.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что закон принят с целью не допустить таких людей за руль.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в начале апреля и сразу получил высокий приоритет. Авторы законопроекта отметили, что степень общественной опасности заметно увеличивается, когда транспортным средством управляет пьяный водитель.

Москва, Наталья Рязанова

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