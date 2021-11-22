В России хотят конфисковывать машины за хулиганство на дорогах

Депутаты Госдумы обсудят возможность введения уголовного наказания за неоднократное нарушение правил дорожного движения и создание угрозы жизни и здоровью людей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Соответствующие предложения, выработанные группой депутатов, будут рассматриваться 22 ноября на Совете Думы.

Речь идет о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах, уточнил Володин.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения – водителей и пассажиров, – но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», – заявил спикер Госдумы.

Помимо введения уголовной ответственности, депутаты предложат конфисковать транспортные средства, на которых совершаются подобные нарушения, добавил Володин.

Напомним, 20 ноября в аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб автоблогер Саид Губденский. По данным столичной прокуратуры, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и лишался прав. Надо отметить, что блогер размещал в соцсети ролики с допущенными им нарушениями ПДД.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»