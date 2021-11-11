Накажут на десятки тысяч рублей: для водителей приготовили новые штрафы

Минюст предложил ужесточить наказание за повторные (в течение года) нарушения ряда правил дорожного движения в новом проекте КоАП. Кроме того, в обновленный кодекс будут включены новые штрафы для нарушителей.

Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый случай, предлагается штрафовать на 5 тыс. рублей или лишать прав на срок до трех месяцев. За повторное нарушение правил тонировки машины будет грозить штраф в 3 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Нововведения для водителей также предусматривают увеличение штрафа за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас такое нарушение наказывается штрафом в 500-800 рублей. Новый проект КоАП предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тыс. рублей, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Речь идет о ситуациях, когда полицейские вынуждены преследовать нарушителя или даже открывать огонь.

Кроме того, предлагается усилить наказание за остановку вне специально отведенных «карманов» – поднять штраф с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а также расширить действие штрафа с автомагистралей на «дороги для автомобилей» под знаком 5.3 (например, на МКАД). А за парковку автомобиля на газоне, тротуаре или детской площадке, а также на мойку машины в неположенном месте хотят наказывать штрафом в размере 1-3 тыс. рублей – это новая норма в проекте КоАП.

За управление техникой, которая не предназначена для движения по дорогам общего пользования (к примеру, снегоходы и мотоблоки) планируют штрафовать на 1-2 тыс. рублей.

Максимальный штраф за перевозку детей без специального кресла может вырасти с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

За сброс из автомобиля мусора и отходов в лес, воду или складирование вне специально отведенных площадок предлагается штрафовать граждан на 2-3 тыс. рублей. Для юрлиц предусматриваются штрафы до 100 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства.

Еще одна ранее анонсированная новелла в новом проекте КоАП – водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет либо штрафовать на 13-30 тыс. рублей за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Речь идет о совершении в течение года трех грубых нарушений, таких как проезд на красный свет, не пропуск пешехода на переход и т.д.

Добавим, в «водительской» части также появятся штраф за опасное вождение (3 тыс. рублей) и санкции для пьяных водителей: штраф до 50 тыс. рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины, а также задержание автомобиля пьяного водителя под залог в 30 тыс. рублей.

Минюст при этом планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей. Как пояснил источник издания, министерство прорабатывает исключение этой меры для гуманизации законодательства. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.21

В Челябинске маршрутка врезалась в опору моста. / В Зауралье пенсионерка велосипедом столкнула в кювет машину. / Жителей Курганской области попросили воздержаться от поездок и прогулок из-за погоды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»