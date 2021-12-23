Путин рассказал о рисках проекта ВСМ Москва-Петербург: «Надо все взвесить и подумать»

Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург требует проработки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. По его словам, прежде чем принимть решение, необходимо все взвесить и оценить риски.

«ВСМ – отдельная тема, которая находится в проработке», – сказал Путин. Он отметил, что этот проект изучается на экспертном уровне. «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как ВСМ развиваются в других странах, например в Китае. До недавнего времени все были убыточные. Экономику надо считать. Это важно для нашей страны», – сказал президент.

При этом он заявил о рисках для авиации, работающей на маршруте Москва – Санкт-Петербург, в случае строительства ВСМ. По его словам, авиация в этом случае перестанет существовать. «Потому что сколько там будет время из центра Москвы в центр Петербурга? Три часа? В Москве, чтобы до аэропорта добраться, нужно потратить полтора, то есть авиация становится бессмысленной», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

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